県の障害者スポーツの発展に貢献した人や優秀な成績を収めた選手らが表彰されました。県パラスポーツ協会の表彰式には陸上や水泳、バレーボールなど様々なパラスポーツの普及活動に取り組んだり選手として活躍した17歳から71歳までの20人が出席しました。このうち特別功労賞を受賞したのは山口陸上競技協会専務理事の藤井智洋さん70歳。藤井さんは長年にわたり大会運営の中心的役割を果たすなど障害