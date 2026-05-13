7月21日から8月27日にかけて、初のファンミーティングを開催する3人組ユニット「Number_i」。現在もファンを大切にする3人だが、そんなメンバーの思いを踏みにじる行為が波紋を呼んでいる。発端となったのは、4月27日にリリースされたNumber_iのシングル『3XL』の特典だ。「ファンクラブ会員限定の『抽選特典付』予約バージョンがあり、抽選で3333人にNumber_iメンバーの直筆サイン入りアザージャケットが当たるキャンペーンが