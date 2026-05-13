サーモスの真空断熱ケータイマグ「JNL-S600」が、Amazonで39%OFFのセール中となっている。5月13日（水）現在、参考価格が3,608円のところ、2,200円で購入可能だ。 プッシュでふたが開き、唇にフィットするという飲み口を備えた容量600mlのケータイマグ。全パーツが食洗機に対応している。 高い保温・保冷性能をもつオールシーズン製品だが、これからますます暑くなることを考え