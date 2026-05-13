株式会社マウスコンピューターは、ECサイトで5月13日（水）より「初夏のパソコンセール」を開催する。期間は6月3日（水）まで。 クリエイターPCブランド「DAIV」からは、7モデルのデスクトップPCがエントリーしている。6万円OFF、7万円OFFの製品も見受けられる。 キャンペーン名 初夏のパソコンセール キャンペーン期間 期間：2026年5月13日（水）11時00分ᦉ