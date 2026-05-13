パナソニックは5月13日（水）、スマートフォンアプリ「LUMIX Lab」Ver.3.0.0を5月20日（水）にリリースすると発表した。アプリ内でのRAW編集が可能になる。 新バージョンでは「LUMIX L10」に対応するほか、RAW編集機能などが追加される。 また、スマートフォンとカメラの有線接続をサポート。無線よりも高速なデータ転送が期待できる。対応機種は「LUMIX L10」「LUMIX S9（Ver.2.0）