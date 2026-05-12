グローバルに活躍する人材を熊本から。県立八代高校に世界標準の教育プログラムとされるコースが設置されることが決まりました。九州の公立高校では初めての設置となります。県教育委員会は12日の会議で2027年4月から八代高校に「国際バカロレアコース」を設置することを決めました。定員は20人です。（普通科240人） 「国際バカロレア」とは、スイスの国際バカロレア機構が提供する国際的な視野で行動する