女優の奥菜恵が、5月11日、自身のInstagramを更新。船上での釣りショットを公開したのだが、その姿に驚嘆の声があがっている。《#釣り》というハッシュタグと、魚を釣り上げる絵文字のハッシュタグを投稿し、サングラスにフードをかぶり、釣り船の船首で釣り竿を構えるショットなど3枚の写真を披露した奥菜。日差しや風への対策なのか、鼻と口以外は露出していない “完全防備” といえる姿に、コメント欄にはファンから《めっち