敦賀以西のルートで揺れる北陸新幹線の延伸問題。石川県の山野知事ら北陸3県の知事は12日、国交省などを訪れ、今国会中のルート決定を要望しました。12日午後、都内で合流した北陸3県の知事。北陸新幹線の延伸へそろって陳情するのは初めてです。福井県・石田 嵩人 知事：「北陸3県で要請できるのは非常に心強いなと」石川県・山野 之義 知事：「足並みそろえて要望活動させていただくということで、今こころ新たにと