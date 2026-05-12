敦賀以西のルートで揺れる北陸新幹線の延伸問題。石川県の山野知事ら北陸3県の知事は12日、国交省などを訪れ、今国会中のルート決定を要望しました。



12日午後、都内で合流した北陸3県の知事。



北陸新幹線の延伸へそろって陳情するのは初めてです。



福井県・石田 嵩人 知事：

「北陸3県で要請できるのは非常に心強いなと」



石川県・山野 之義 知事：

「足並みそろえて要望活動させていただくということで、今こころ新たにという思いでいっぱい」





2期目の新田富山県知事と新幹線カラーのネクタイを締めた1月就任の石田福井県知事、そして、3月に就任した石川の山野知事。国交省では…「新幹線カラーのネクタイや」「本当やな、気合入っとる」

石川選出の佐々木紀副大臣に要望書を手渡し、大阪までの早期認可・早期着工に向けて、今国会中のルート決定を求めました。



一方、敦賀以西の延伸を巡っては、自民・維新の与党整備委員会がルートの再検証を進めています。



建設費の高騰などで着工が見通せない中、費用対効果の検証を求める声があがったためです。

これまで福井県が現行通りの小浜ルートを推すのに対し、石川県では県民会議や馳前知事が米原ルートを含めた再検討を訴えてきました。



「早期、一日でも早いルート決定をお願いしますというのが、3県合同 そこは3県の思いですので」

「石川県はどうなんですか？」

「去年の決議はまだ生きてますんで」

足並み揃えての陳情。ただ、気になるのは、ルートに対するそれぞれのスタンスです。



福井県・石田 嵩人 知事：

「福井県としては、小浜・京都ルートの令和9年度の認可着工を求めているところ」



富山県・新田 八朗 知事：

「県内の大会で、小浜・京都ルートが一番ふさわしいと決議してきょう来ている」



小浜ルートを明確に主張する福井、富山の一方で…

石川県・山野 之義 知事：

「ルートを今国会中に決めていただく、その一点で3県知事同じ思い。(Q. ルートについては？) 今国会で決める。ルートをここにしてほしい、あそこにしてほしいということで来たわけではありません」



山野知事は具体のルートには触れませんでした。



与党のプロジェクトチームは15日に会合を開き、ルートについて協議する見通しです。

