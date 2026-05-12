市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす13日は、加賀の山地では所により雷を伴って雨が降るでしょう。あさって14日から19日・火曜日までは、晴れが続く見込みです。13日朝9時の予想天気図です。 小野：高気圧が近づき、晴れるように見えますが、地上には湿った空気が、上空には少し冷たい空気が入ります。山地を中心に、