市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

あす13日は、加賀の山地では所により雷を伴って雨が降るでしょう。あさって14日から19日・火曜日までは、晴れが続く見込みです。



13日朝9時の予想天気図です。

小野：

高気圧が近づき、晴れるように見えますが、地上には湿った空気が、上空には少し冷たい空気が入ります。山地を中心に、大気の状態が不安定になる所があるでしょう。





あす13日の雷の発生する確率です。

小野：

朝9時には予想されていません。午前中から加賀の山地を中心に少し高くなります。午後になりますと金沢まで広がり、山地ではさらに確率が高くなります。夕方以降は範囲が遠ざかっていきます。



気象台の週間予報です。

小野：

あさって14日からは晴れの天気が続きます。最高気温は平年より高めです。気象台からは「この先2週間程度、高い状態が予想されるため、健康や農作物の管理に気をつけてほしい」という情報が出ています。



市川：

この時期、子どもたちの運動会が多いようですので、くれぐれも気をつけてください。

