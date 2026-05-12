【お天気どうなる】13日の加賀山地は所により“雷伴った雨” 14～19日まで晴れ続く見込み
市川 栞 キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
お願いします。天気のポイントです。
小野：
あす13日は、加賀の山地では所により雷を伴って雨が降るでしょう。あさって14日から19日・火曜日までは、晴れが続く見込みです。
13日朝9時の予想天気図です。
小野：
高気圧が近づき、晴れるように見えますが、地上には湿った空気が、上空には少し冷たい空気が入ります。山地を中心に、大気の状態が不安定になる所があるでしょう。
小野：
朝9時には予想されていません。午前中から加賀の山地を中心に少し高くなります。午後になりますと金沢まで広がり、山地ではさらに確率が高くなります。夕方以降は範囲が遠ざかっていきます。
気象台の週間予報です。
小野：
あさって14日からは晴れの天気が続きます。最高気温は平年より高めです。気象台からは「この先2週間程度、高い状態が予想されるため、健康や農作物の管理に気をつけてほしい」という情報が出ています。
市川：
この時期、子どもたちの運動会が多いようですので、くれぐれも気をつけてください。