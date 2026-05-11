「銀座おのでら」などの外食ブランドや給食事業を手掛ける東京のオノデラグループが県内で、コメ事業に参入しました。 豊洲市場で行われた2025年の初競り、大間産クロマグロを2億700万円で競り落としたのは、外食ブランドなどを手掛けるオノデラグループと水産仲卸業者のやま幸です。そのオノデラグループが新たに参入したのがコメ事業です。関川村にある伊藤農園の田んぼ38haを引き継ぎ、8日、初めての田