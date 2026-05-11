北陸銀行はきょう、今年３月期の決算を発表しました。金利の上昇などを背景に増収増益となり、経常利益と当期純利益は過去最高となりました。北陸銀行の単体での決算は、経常収益が１５４９億円で、前の年度より４０パーセント近く増えました。本業のもうけを示すコア業務純益は５１４億円で、５０％余り増えました。経常利益は５１６億円で、銀行設立以来の最高となりました。増収は５年連続、増益は４年連続です。また純利