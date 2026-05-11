【モデルプレス＝2026/05/11】お笑いコンビ・サバンナの八木真澄が11日までに、自身の公式X（旧Twitter）を更新。相方・高橋茂雄を巡る「後輩いじめ疑惑」の騒動について、コンビとしての責任を認め、謝罪した。【写真】いじめ被害を告白した45歳芸人◆八木真澄、相方・高橋茂雄を巡る騒動に謝罪騒動の発端は、ピン芸人の中山功太が5日に配信された「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSeason3」（ABEMA）にて、「10年間ぐらいずっ