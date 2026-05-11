「食料品の消費税ゼロ」や「給付付き税額控除」を議論する超党派の社会保障国民会議。そこで提起された「翁カーブ」をご存知だろうか。日本総合研究所シニアフェローの翁百合氏が2023年に発表したレポートに掲載されたグラフで、国民会議が始まったタイミングで議論の出発点として新聞でも取り上げられた。資料には、与野党の“政策の失敗”という不都合な真実が刻まれている。票目当てのポピュリズム政治の危うさが浮き彫りになっ