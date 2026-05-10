２０２１年に亡くなった脚本家・橋田壽賀子さんの名前を冠した「第３４回橋田賞」の授賞式が１０日、都内で行われ、司会をＴＢＳの元アナウンサー・斎藤哲也さん（６１）が務めた。斎藤さんはアナウンサーとして同局系で１９９６年から２０１４年まで放送されていた「はなまるマーケット」に出演していた。一時は最高１３５キロまで増えたというぽっちゃり体型でおなじみだったが、この日は７８キロまで減らしたスリムな姿で授