バスケットボールりそなグループB1秋田ノーザンハピネッツがファン感謝祭を開き、およそ1300人と交流を深めました。ハピネッツのファン感謝祭はこれまで支えてくれたファンとのふれあいのため、年に一度開かれています。今シーズンは13チームある東地区で最下位となりましたが、ファンからの熱い声援を受けて選手たちは戦い抜きました。10日はかくれんぼなどのゲームでファンと交流を深めた選