去年、非行や不良行為で検挙・補導された20歳未満の少年の数は過去5年で最も多くなりました。県警察本部のまとめによりますと去年、万引きなど刑罰に違反する行為＝非行で検挙・補導された20歳未満の少年は134人でおととしから1人減りました。飲酒や喫煙などの不良行為で補導された少年は841人です。おととしより69人増えました。合わせて975人で過去5年で最も多くなっています。警察はSNSの普及などにより若者が犯罪に巻き込まれ