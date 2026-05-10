年間4万6000件……この数字は、犯罪被害者等から寄せられた最新の相談件数である。このうち6割以上が、性犯罪による被害だ。 犯罪被害者等支援は半世紀をかけて法整備が進んだ一方で、現場は深刻な資金・人材不足に直面している。 本記事では被害者支援を担う「全国被害者支援ネットワーク」や「被害者支援都民センター」（いずれも公益社団法人）、そして実際に最前線で働く相談員たちに話を聞いた。（ライタ