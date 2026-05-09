【モデルプレス＝2026/05/09】3 人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の藤澤涼架が5月8日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（よる9時〜）に出演。仲良しのSnow Manメンバーを明かした。【写真】ミセス、仲の良いスノメンバー◆藤澤涼架、阿部亮平との交流を明かすこの日、司会のタモリから「Snow Manの阿部くんとミセスの藤澤くんは、最近は食事行ってるの？」と話を振られると、藤澤は