大型連休期間中に秋田新幹線を利用した人は去年より1000人増え、およそ8万4000人でした。JR東日本秋田支社のまとめによりますと、先月24日から今月6日までの13日間に秋田新幹線を利用した人は上り下り合わせておよそ8万4000人でした。去年の同じ時期と比べておよそ1000人の増加です。利用者のピークは東京から秋田に向かう下りが今月2日で秋田から東京に向かう上りが今月5日でした。JR東日本秋田支社は「今年は長期休暇を取