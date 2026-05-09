週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」今回は、人気の外食チェーン店で常連客の皆さんにこだわりのアレンジ方法やお得な楽しみ方など驚きのテクニックを伝授していただきました！《出演》佐藤和奏（シューイチ★セブンリポーター）★業界売上14年連続1位「スシロー」《紹介した商品》・〆さば120円〜・サーモン120円〜・あおさと海苔の味噌汁220円〜・厳選まぐろ赤身120円〜・サーモンのサラダ