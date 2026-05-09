週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」



今回は、人気の外食チェーン店で常連客の皆さんに

こだわりのアレンジ方法やお得な楽しみ方など

驚きのテクニックを伝授していただきました！



《出演》

佐藤和奏（シューイチ★セブンリポーター）



★業界売上14年連続1位「スシロー」

《紹介した商品》

・〆さば 120円〜

・サーモン 120円〜

・あおさと海苔の味噌汁 220円〜

・厳選まぐろ赤身 120円〜

・サーモンのサラダパフェ 250円〜

・えび天にぎり 140円〜

・スシロー鯛白湯ラーメン 450円〜

※店舗によって価格が異なります

※一部店舗では取り扱いがありません

※一部商品お持ち帰り対象外





《紹介したテクニック》・〆さば＋ガリ＝押し寿司風・塩＋粉末緑茶＝緑茶塩・あおさと海苔の味噌汁にまぐろのネタを入れる・えび天にぎり＋サーモンサラダパフェ＝タルタル風・まいどポイントを貯めてまいど盛り※6月からポイント制度が変更になります※季節・仕入れ状況などにより一部商品内容が変更になる場合があります※店内飲食のみご提供となります・鯛白湯ラーメン（替え玉）＋ガリ＋粉末緑茶＝お茶漬け風★日本生まれのハンバーガーチェーン「モスバーガー」《紹介した商品》・モス野菜バーガー セット920円 単品470円・モスバーガー セット920円 単品470円《紹介したテクニック》・バンズを＋20円でレタスに変えることができる「菜摘」・ハンバーガーを無料で半分にカットしてもらえるサービス※「こどモス」対象店舗のみ・パティを＋20円で大豆のパティに変更・モスバーガーを頼むときに無料でスプーンをもらうことができるサービス※対応していない店舗もあります★食べ応え抜群の肉料理が楽しめる「ビッグボーイ」《紹介した商品》・直火焼き大俵ハンバーグ250g 1485円・直火焼きグリルチキン200g 869円・レギュラーセット 495円《紹介したテクニック》・スープバーのわかめスープ＋サラダバーのスライスオニオン・ライスバーの白米＋大俵ハンバーグ＋サラダバーのコーン＋玉ねぎソース→卓上コンロで炒めてチャーハンに・カレーバーのカレーを大俵ハンバーグのソースとして活用