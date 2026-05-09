５月９日放送【シューイチ★セブン】人気外食チェーンの常連客が伝授！こだわりの絶品食べ方テクニック第２弾
週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」
今回は、人気の外食チェーン店で常連客の皆さんに
こだわりのアレンジ方法やお得な楽しみ方など
驚きのテクニックを伝授していただきました！
《出演》
佐藤和奏（シューイチ★セブンリポーター）
★業界売上14年連続1位「スシロー」
《紹介した商品》
・〆さば 120円〜
・サーモン 120円〜
・あおさと海苔の味噌汁 220円〜
・厳選まぐろ赤身 120円〜
・サーモンのサラダパフェ 250円〜
・えび天にぎり 140円〜
・スシロー鯛白湯ラーメン 450円〜
※店舗によって価格が異なります
※一部店舗では取り扱いがありません
※一部商品お持ち帰り対象外
・〆さば＋ガリ＝押し寿司風
・塩＋粉末緑茶＝緑茶塩
・あおさと海苔の味噌汁にまぐろのネタを入れる
・えび天にぎり＋サーモンサラダパフェ＝タルタル風
・まいどポイントを貯めてまいど盛り
※6月からポイント制度が変更になります
※季節・仕入れ状況などにより一部商品内容が変更になる場合があります
※店内飲食のみご提供となります
・鯛白湯ラーメン（替え玉）＋ガリ＋粉末緑茶＝お茶漬け風
★日本生まれのハンバーガーチェーン「モスバーガー」
《紹介した商品》
・モス野菜バーガー セット920円 単品470円
・モスバーガー セット920円 単品470円
《紹介したテクニック》
・バンズを＋20円でレタスに変えることができる「菜摘」
・ハンバーガーを無料で半分にカットしてもらえるサービス
※「こどモス」対象店舗のみ
・パティを＋20円で大豆のパティに変更
・モスバーガーを頼むときに無料でスプーンをもらうことができるサービス
※対応していない店舗もあります
★食べ応え抜群の肉料理が楽しめる「ビッグボーイ」
《紹介した商品》
・直火焼き大俵ハンバーグ250g 1485円
・直火焼きグリルチキン200g 869円
・レギュラーセット 495円
《紹介したテクニック》
・スープバーのわかめスープ＋サラダバーのスライスオニオン
・ライスバーの白米＋大俵ハンバーグ＋サラダバーのコーン＋玉ねぎソース
→卓上コンロで炒めてチャーハンに
・カレーバーのカレーを大俵ハンバーグのソースとして活用