週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」

今回は、人気の外食チェーン店で常連客の皆さんに
こだわりのアレンジ方法やお得な楽しみ方など
驚きのテクニックを伝授していただきました！

《出演》
佐藤和奏（シューイチ★セブンリポーター）

★業界売上14年連続1位「スシロー」
《紹介した商品》
・〆さば　120円〜
・サーモン　120円〜
・あおさと海苔の味噌汁　220円〜
・厳選まぐろ赤身　120円〜
・サーモンのサラダパフェ　250円〜
・えび天にぎり　140円〜
・スシロー鯛白湯ラーメン　450円〜
※店舗によって価格が異なります
※一部店舗では取り扱いがありません
※一部商品お持ち帰り対象外

《紹介したテクニック》
・〆さば＋ガリ＝押し寿司風
・塩＋粉末緑茶＝緑茶塩
・あおさと海苔の味噌汁にまぐろのネタを入れる
・えび天にぎり＋サーモンサラダパフェ＝タルタル風
・まいどポイントを貯めてまいど盛り
　※6月からポイント制度が変更になります
　※季節・仕入れ状況などにより一部商品内容が変更になる場合があります
　※店内飲食のみご提供となります
・鯛白湯ラーメン（替え玉）＋ガリ＋粉末緑茶＝お茶漬け風

★日本生まれのハンバーガーチェーン「モスバーガー」
《紹介した商品》
・モス野菜バーガー　セット920円 単品470円
・モスバーガー　セット920円 単品470円

《紹介したテクニック》
・バンズを＋20円でレタスに変えることができる「菜摘」
・ハンバーガーを無料で半分にカットしてもらえるサービス
　※「こどモス」対象店舗のみ
・パティを＋20円で大豆のパティに変更
・モスバーガーを頼むときに無料でスプーンをもらうことができるサービス
　※対応していない店舗もあります

★食べ応え抜群の肉料理が楽しめる「ビッグボーイ」
《紹介した商品》
・直火焼き大俵ハンバーグ250g　1485円
・直火焼きグリルチキン200g　869円
・レギュラーセット　495円

《紹介したテクニック》
・スープバーのわかめスープ＋サラダバーのスライスオニオン
・ライスバーの白米＋大俵ハンバーグ＋サラダバーのコーン＋玉ねぎソース
　→卓上コンロで炒めてチャーハンに
・カレーバーのカレーを大俵ハンバーグのソースとして活用