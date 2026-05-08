Volleyball Worldはバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026において、個人賞の選出基準を変更すると発表した。 これまでVNLの個人賞は決勝ラウンド終了後、アウトサイドヒッターから2名、ミドルブロッカーから2名、セッターから1名、オポジットから1名、リベロから1名をドリームチームに選出していた。 しかし、今大会から予選ラウンド終了時の公式統計を元