【「葬送のフリーレン」×THE FARMコラボ企画「思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路」】 開催期間：7月17日～10月16日 場所：THE FARM（〒287-0103 千葉県香取市西田部７３８） ザファームは、7月17日より10月16日まで開催予定のグランピング宿泊コラボレーション企画「思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路」について、コラボ限定描きおこしイラストの全種類を公開し