山口市の高校で調理を学ぶ生徒にこれから3年間使う包丁が手渡され、研ぎ方の基本を学びました。山口市の中村学園高校で行われたのは、調理科の一年生を対象とした包丁研ぎ講習会です。卒業と同時に調理師免許の取得を目指す生徒たちに、包丁の正しい扱い方を身につけてもらおうと毎年行われています。生徒たちは、包丁の種類や用途、手入れの重要性を学んだ後、一人ひとりに菜切り・出刃・牛刀の真新しい3本の「マイ包丁」が手渡さ