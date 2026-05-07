知人の頭をナタ鎌の峰で殴打し全治1週間のケガを負わせたとして岩国警察署は7日、83歳の無職の男を傷害容疑で逮捕しました。岩国警察署によりますと男は今月5日午後1時20分ごろ、岩国市内に住む74歳の男性の頭をナタ鎌の峰で殴打し全治1週間のケガをおわせた疑いがもたれています。ナタ鎌は、長さ55センチ、刃体の長さは16センチだということです。男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。この事件をめぐって