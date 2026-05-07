高知市の2026年3月の消費者物価指数は、生鮮食品を除いた指数が前の年の同じ月（2025年3月）と比べて1.4パーセント上がりました。高知県は5月7日、2026年3月の高知市の消費者物価指数を発表しました。指数は2020年を基準の100に設定していて価格が変動しやすい生鮮食品を除いた「総合」の指数は111.7で、前の年の同じ月と比べて1.4パーセント上がりました。上昇は49か月連続です。このうち最も上昇率が高い分野は「食