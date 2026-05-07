俳優の米倉涼子さん（50）が2026年5月1日、自身のインスタグラムを更新。撮影でのオフショットを披露した。「ステキなお花を頂きました！」米倉さんは、「撮影後、ステキなお花を頂きました！」「ありがとうございます」と報告し、花束を持った笑顔ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、耳にアクセサリーをつけ、前髪を分けたショートヘアで、白と緑を基調とした大きな花束を持って微笑んでいた。この投稿には