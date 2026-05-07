大阪3月限ナイトセッション 日経225先物62190+2770 （+4.66％） TOPIX先物3813.0+92.0 （+2.47％） シカゴ日経平均先物62110+2690 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 6日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。トランプ米大統領が、来週に予定される米中首脳会談の前にイランと合意する可能性があるとの考えを示したと伝えられた。米ニュースサイトのアク