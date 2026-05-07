●連休明けのきょう7日(木)も天気穏やか 所々で夏日に●あす8日(金)は午前に一部にわか雨●今週末は再び晴れて初夏らしい汗ばむ陽気に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 5連休が終わり日常生活が戻る、きょう7日(木)も穏やかな空模様が続きそうです。気象衛星による雲画像を見ると、日本の南には前線の雲が、また、大陸から日本海北部には低気圧の雲が進んできていますが、北と南の雲の間で本州付近は晴れ間が多くなっています。きょう7日