●連休明けのきょう7日(木)も天気穏やか 所々で夏日に

●あす8日(金)は午前に一部にわか雨

●今週末は再び晴れて初夏らしい汗ばむ陽気に

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5連休が終わり日常生活が戻る、きょう7日(木)も穏やかな空模様が続きそうです。

気象衛星による雲画像を見ると、日本の南には前線の雲が、また、大陸から日本海北部には低気圧の雲が進んできていますが、北と南の雲の間で本州付近は晴れ間が多くなっています。きょう7日(木)日中も、県内を含む本州付近は晴れ間の多い天気が続きそうです。





あす8日(金)は北と南の雲が、どちらも本州付近に寄ってくることで一時的に雲が増え、少しにわか雨もありそうですが、ここでの天気の崩れはさほど大きなものではない、と見込んでいます。今週末は再び晴れのエリアが本州付近に大きく広がってくる見通しです。



先月まで、晴れたり雨が降ったり、かなり小刻みに天気が変化していましたが、その天気の流れが変わって、今後はしばらく晴れることが多くなりそうです。晴れると少し汗ばむくらいの「夏日」となる機会も、より増えていく、とみられます。



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きょう7日(木)の県内は、少々雲が目立つ時間はありますが、日中にかけて日ざし十分。空気は比較的カラッとしていて、お洗濯にも問題ない一日です。





日中は日ざしとともに少々ハイペースで気温が上がっていき、最高気温は山口市内など所々で25度以上の夏日になりそうです。昼間は少し暑さがレベルアップ。こまめな水分補給など心掛けて過ごしましょう。





あす8日(金)午前中は雲が多く、一部にわか雨も。ただし天気の崩れはごく小さく、午後は次第に晴れ間が戻って、今週末は再び日ざしタップリで昼間は少し汗ばむ初夏の陽気となりそうです。来週も日ざしが多い日々で、昼間は暑さが、もう1段階レベルアップする日もあるでしょう。





なお、きのう6日(水)午後、日本のはるか南の海上で発生した台風5号は、今後、西へと進むものの、さほど発達はせず来週初めにはフィリピンの東海上で熱帯低気圧に変わる見込みです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

