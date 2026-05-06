ゴールデンウイーク最終日の5月6日。高知県内の観光地などは大勢の人でにぎわいました。【ひろめ市場】■井出アナウンサー「ゴールデンウィーク最終日、今日も大賑わいです。」高知市のひろめ市場ではゴールデンウィーク中、連日大勢の観光客が訪れました。観光客のお目当てはやはり、カツオのタタキ。藁焼きタタキで有名なこちらのお店には長蛇の列が。訪れた人たちはカツオのタタキや