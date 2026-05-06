防府天満宮のゴールデンウィークの恒例行事＝花回廊が６日、最終日を迎え、飾られていたプランターの販売が行われました。（お客さん）『何時から来られました？』『10時からです。玄関先にちょっと飾ってみたいなと思います。』『まだ1時間ありますけど。』『よわっちょる。ちょっと遅かったんやないかと。もうちょっと早くくればよかった。』花回廊はゴールデンウィーク期間中の観光客を増やそう