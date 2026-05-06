ゴールデンウィーク最終日のきょう、県内各地の観光地は賑わいを見せました。そのうちの一つ、美祢市の秋吉台を取材しました。先月、世界ジオパークに認定された影響は出ているのでしょうか？新緑がまぶしく、散策するには今がベストシーズンの秋吉台…家族や友人との旅行をしに多くの人が訪れていました。連休最終日ということもあり、県内や広島、福岡など比較的近い県からの観光客が多く見られました。