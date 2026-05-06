これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越に乾燥注意報が発表されています。上・中・下越では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。 ◆6日(水)これからの天気 日差しがたっぷり届く見込みです。夜も晴れの天気が続くでしょう。 降水確率は、夜にかけて低くなっています。 ◆6日(水)の予想最高気温 最高気温は、21～27℃の予想です。 昨日より高くな