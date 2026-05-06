閉鎖的な男性社会によって形成されてきたブルーカラーの現場。時代に取り残された業界が、昨今深刻化する人手不足の“救世主”として女性作業員を誘致する動きを活発化させている。 案の定、現場は悲惨な状況だ。 しかし、何よりも悲惨なのは、業界の男性だけでなく、ホワイトカラーの女性、さらには当事者である女性労働者たちまでもが、その悲惨な状況に気付いていないことにある。 そんな傾向が特に顕