レイズ戦米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手が5日（日本時間6日）、敵地レイズ戦に「3番・三塁」で先発出場。初回に今季10号ソロを放った。これで直近5戦5発の量産態勢。さらに守備でも華麗な動きを披露し、ファンも驚きの声をあげた。まるでショートのような守備だった。5回1死一塁、左打者アランダが逆方向へライナーを放った。ブルージェイズ守備陣はシフトを敷いており、三塁手の岡本がショートの定位置付近にい