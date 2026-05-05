下松市栽培漁業センターで開かれたイベントでは地元でとれた海産物が販売され、多くの家族連れなどで賑わいました。（菊川記者）「こちらの会場では子どもたちのひときわ元気な声が聞こえてきます。なんとヒラメに触ることができるんです」下松市の笠戸島で養殖されるブランド魚＝「笠戸ひらめ」は良質な水で育てられ引き締まった身が特徴とされています。こちらのタッチングプールには40匹の「笠戸ひらめ」が入ってい