子どもたちの健やかな成長を願い湯船にショウブを浮かべた菖蒲湯が下松市の温浴施設に登場しました。くだまつ健康パークに1日限定で登場した「菖蒲湯」。青々としたショウブの葉の束が湯船に浮かべられています。ショウブは邪気を払うとされ、古くから端午の節句に無病息災を願い菖蒲湯に入る習慣があります。また、実際に血行促進やリラックス効果があるとも言われ連休の疲れをいやすにはうってつけのお風呂です。きょう（