「土佐茶」をPRしようと5月5日、高知市の中心商店街で街行く人に新茶が振舞われました。高知市帯屋町で開かれた「新茶まつり」は、高知県内のJAや生産者でつくる土佐茶振興協議会が企画したもので、今年生産された「土佐茶」をPRしました。5日は水出しの新茶がふるまわれ、立ち寄った人たちが「土佐茶」の香り豊かな風味を楽しんでいました。今年の新茶は、4月中旬から収穫が始まり、朝晩の寒暖差があったことから品質の高いお茶に