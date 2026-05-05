️見た目以上に意味がある？猫が口を舐める・動かす理由 猫が唇を舐めたり、口をくちゃくちゃさせたりする行動には、さまざまな理由が考えられます。食後に口の中に残った味やにおいを気にしているだけのこともあれば、軽い吐き気や胃の不快感を感じている場合もあります。毛づくろいの一環として自然に起こることもあり、これだけで異常とは言い切れません。 一方で、ストレスや緊張、不安を感じているとき