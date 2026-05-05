️見た目以上に意味がある？猫が口を舐める・動かす理由

猫が唇を舐めたり、口をくちゃくちゃさせたりする行動には、さまざまな理由が考えられます。食後に口の中に残った味やにおいを気にしているだけのこともあれば、軽い吐き気や胃の不快感を感じている場合もあります。毛づくろいの一環として自然に起こることもあり、これだけで異常とは言い切れません。

一方で、ストレスや緊張、不安を感じているときにも、猫は自分を落ち着かせるために唇を舐めることがあります。来客や環境の変化、通院前後など、思い当たる出来事がある場合は「心のサイン」として受け取る視点も大切です。

注意したいのは、口の中に痛みや違和感があるケースです。歯周病や口内炎、歯石の付着・蓄積があると、猫は不快感から口元を頻繁に気にするようになります。さらに、苦い薬や刺激のある物質を舐めた後にも、強く唇を舐め続けることがあります。

頻度が多く、行動が止まらない場合には、まれではありますが神経系の異常や全身性の病気が関与していることもあります。「いつもと同じか」「明らかに違うか」を見極めることが、異常に気づく重要なポイントになります。

️動物病院に行く前に、飼い主さんが確認したいポイント

猫の口の異変に気づいたとき、すぐに病院へ行くべきか迷う飼い主さんは多いです。その判断のために、まず確認しておきたいポイントがあります。

特に、口を舐める行動が一時的なのか、何日も続いているのかは重要です。食後だけで終わる場合と、時間帯や状況に関係なく繰り返される場合では、考えられる原因が変わってきます。また、よだれの量が増えていないか、口臭が強くなっていないかも観察しましょう。

食欲や飲水量の変化も大切な手がかりです。カリカリを嫌がる、片側だけで噛む、食べたいのに途中でやめるといった様子が見られる場合、口の中に痛みを感じていることがあります。体重の変化や元気がいつも通りかどうかも合わせて確認しておくと、診察時の情報として非常に役立ちます。

無理に口を開けて確認する必要はありませんが、口元を触られるのを嫌がるかどうか、表情がこわばっていないかなど、日常の中で分かる範囲の情報を集めておきましょう。

️早めの相談が安心につながる理由とオンライン診療の活用

猫は不調を隠す動物です。口の中のトラブルは特に発見が遅れやすく、気づいたときには症状が進行していることもあります。そのため「様子見」と「早めの相談」の線引きがとても重要になります。

すぐに緊急性が高い状態でなくても、口の異変が続く場合は、獣医師に相談することで安心材料が増えます。最近ではオンライン診療を活用し、動画や写真を通じて状況を共有することで、受診の必要性を判断してもらうことも可能です。移動やストレスが負担になりやすい猫にとって、大きなメリットといえるでしょう。

オンラインでの相談をきっかけに、対面診察が必要なタイミングを見極められることもあります。「もう少し様子を見てよいのか」「すぐ検査した方がよいのか」を専門家の視点で整理してもらうことで、飼い主さんの不安も軽減されます。

️まとめ

猫の口を舐める・違和感を示す行動は、軽いものから病気のサインまで幅があります。日常の様子を丁寧に観察し、迷ったときは早めに相談することが大切です。小さな気づきが、猫の快適な毎日を守る第一歩になります。

(獣医師提供：大西 一輝)