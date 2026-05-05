高知県梼原町では、約3500匹の小さなこいのぼりが今年も山あいの集落に登場し、川や田んぼの上を元気に泳いでいます。青空のもと気持ちよさそうに泳ぐ小さなこいのぼり。梼原町川西路の白谷地区のこいのぼり渡しは、地元の人たちが地域を盛り上げようと13年前から始めたものです。長さ50センチほどのミニこいのぼり約3500匹が山里を彩る光景は、梼原町の初夏の風物詩となっています。地域住民の高齢化などでこいのぼりの数は年々減