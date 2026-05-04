【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Adoの新曲「春に舞う」が、5月12日に配信されることが発表された。「春に舞う」は、ABEMAにて放送中のオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）の主題歌となっている楽曲だ。 ■リリース前から話題を呼んだ楽曲が、待望のリリース 「春に舞う」は、『今日好き』主題歌のために書き下ろされた新曲