【漫画】本編を読む「もっと育児中のお母さんを労ってあげてよっっっ!!」と、思わず泣きたくなる育児あるある満載のコミックエッセイ『子育てしたら白目になりました』（白目みさえ）。ママ友の有無で悩んでいる方も多いのではないだろうか？だが子育て中のママにとって、ママ友は本当に必要なのか――。そんな永遠の議題を、心理カウンセラーとして働く白目みさえさんは、同僚ママから相談される。しかしみさえさん自身もマ