5月3日、高知県四万十市で2年ぶりとなる土佐一條公家行列「藤祭り」がおこなわれ、当時の衣装を身にまとった約100人が商店街を練り歩きました。四万十市の天神橋商店街でおこなわれた「藤祭り」は、応仁の乱を逃れた一條教房公の公家行列を再現したものです。2025年は参加者の着付けをおこなうスタッフが足りないことから祭りが中止となりましたが、26年は参加者をこれまでの130人から100人に減らして2年ぶりに開催されました。一