ゴールデンウィーク後半、高知県大月町の観光スポット柏島にも多くの観光客が訪れ、かわいらしいイルカの姿が注目を集めていました。大月町・柏島には5月4日、県内外から家族連れなど多くの観光客が集まりました。観光客の視線の先には湾内を泳ぐ野生のイルカの姿。地元のダイバーによりますと、イルカは野生の親子2頭で、5年以上前に子育てのために湾内に入った後、居心地がよかったのかそのまま棲みついたとみ