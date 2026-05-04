（エズルウィニ中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は台湾時間2日から、中華民国（台湾）と外交関係を持つアフリカ南部のエスワティニ（旧スワジランド）を訪問している。当初は先月下旬に外遊を行う予定だったが、中国の圧力により、一部の国が飛行許可を取り消したため、出発を見合わせていた。現地在住の僑務委員、劉書凱氏は4日までに中央社に対し「エスワティニ国王が頼総統のために専用機を派遣し、頼総統をもてなした」と明