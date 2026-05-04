幼児のバランス感覚を養えるとして人気のキックバイク。道路交通法上は「遊具」であり、公道での走行は禁止されているが、このルールの違反による事故が相次いでいる。 消費者庁と国民生活センターが共同で運営する「医療機関ネットワーク」には、2019年度から2024年12月までの5年余りで、屋外での走行中に101件の事故事例が寄せられた。自動車と接触して子どもが死亡する痛ましい事故もたびたび報じられてい